Faixas-preta reunidas (com Milene na ponta direita) durante o Rio Summer National Open (Foto: Reprodução)

Publicado 12/02/2025 07:00 | Atualizado 12/02/2025 16:56

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e Luta Livre, Milene Baptista foi um dos destaques do Rio Summer National Open, evento que aconteceu nos dias 1 e 2 de fevereiro, no Rio de Janeiro, e abriu o Circuito Mineirinho 2025 com sucesso.



Em sua estreia no master, a representante da equipe Checkmat Freguesia realizou duas lutas para sagrar-se campeã, celebrando a conquista e elogiando a organização do Circuito por parte da CBJJD.



"O evento estava maravilhoso, marcou o meu debute no master e com medalha de ouro após dois combates duríssimos. Acho que o trabalho deles em prol do Jiu-Jitsu feminino está sendo muito bem feito, com cada vez mais meninas lutando", afirmou Milene Baptista.