Copa Torres Novas de Inverno abriu o Circuito Ibérico 2025 com chave de ouro (Foto: @fotografogabri)

Publicado 11/02/2025 07:00 | Atualizado 11/02/2025 16:59

Lutas de alto nível, mais de 750 atletas inscritos - de diferentes países - e diversos campeões consagrados, assim foi a Copa Torres Novas de Inverno, realizada no último sábado (8), em Torres Novas, Portugal.



Válido pela primeira etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2025, organizado pela ISBJJA, o evento contou com disputas Gi & No-Gi e, entre as equipes, coroou Gracie Barra e Brazilian Power Team.



No kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), o título ficou com a Gracie Barra, seguida por Old Dog's Team e Portugal Gold Team, respectivamente. Já o juvenil / adulto / master teve a Brazilian Power Team no topo do pódio, com a Gracie Barra em segundo e a Focus em terceiro.



Nas superlutas, vitórias de Axel Oliveira (Team FS), Guilherme Cadena (Team Cadena Spain), Felipe Costa (Team FS) e Dylan Monteiro (Team Cadena Spain). Guilherme, inclusive, celebrou a oportunidade de lutar em Torres Novas.



"Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para fazer essa superluta em um grande campeonato organizado pela ISBJJA. Estava bem cheio, e isso faz com que o Jiu-Jitsu cresça na região Ibérica, integrando Portugal e Espanha, e elevando o nível", afirmou o faixa-preta.