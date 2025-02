Lorenzo brilhou no Mundial No-Gi da CBJJE - (Foto: Reprodução)

Lorenzo brilhou no Mundial No-Gi da CBJJE (Foto: Reprodução)

Publicado 12/02/2025 17:00 | Atualizado 12/02/2025 18:40

Campeão brasileiro, bicampeão do Sul Americano e hepta do Kids International da IBJJF, entre vários outros títulos, Lorenzo Moraes, aos 10 anos de idade, já desponta como um dos grandes nomes da nova geração do Jiu-Jitsu brasileiro.



Porém, antes de se tornar multicampeão kids, Lorenzo - também conhecido como "K-bça" - quebrou outras barreiras através do esporte, conforme relembrou o seu pai, Daniel Moraes, que é faixa-preta de Jiu-Jitsu.



"Foi por incentivo meu e mais ainda da mãe (Camila) que ele começou. Era um garoto envergonhado, tímido, mas depois se tornou um menino proativo, saudável mentalmente e fisicamente, além de muito comunicativo".

Leia Mais Poatan x Du Plessis nos meio-pesados do UFC? Brasileiro responde desafio

Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2025 tem largada com grande evento em Torres Novas; veja

Campeã no Rio Summer National Open da CBJJD, Milene pede mais faixas-preta competindo

Treinando desde os 8 anos, Lorenzo Moraes recentemente foi convidado para integrar a White House Jiu-Jitsu School, equipe de Manaus-AM referência na formação de jovens talentos. Por lá, viu seu jogo se desenvolver, recebeu a faixa amarela e formou uma bonita amizade com Pietro Baseggio, outra promessa do time.



"O Lorenzo já vinha se destacando no cenário nacional, era amigo e parceiro do Daniel 220v (hoje membro da White House) na sua equipe antiga, e foi por intermédio dele que recebemos o convite. A adaptação foi a melhor possível, como se já nos estivéssemos juntos há anos", completou o pai. Treinando desde os 8 anos, Lorenzo Moraes recentemente foi convidado para integrar a White House Jiu-Jitsu School, equipe de Manaus-AM referência na formação de jovens talentos. Por lá, viu seu jogo se desenvolver, recebeu a faixa amarela e formou uma bonita amizade com Pietro Baseggio, outra promessa do time."O Lorenzo já vinha se destacando no cenário nacional, era amigo e parceiro do Daniel 220v (hoje membro da White House) na sua equipe antiga, e foi por intermédio dele que recebemos o convite. A adaptação foi a melhor possível, como se já nos estivéssemos juntos há anos", completou o pai.

Lorenzo e Pietro formam parceria dentro e fora dos tatames (Foto: Reprodução)

Jovem celebra White House e amizade com Pietro



Se sentindo em casa na White House Jiu-Jitsu School, Lorenzo Moraes estreou como faixa-amarela há poucas semanas e, nos dias 1 e 2 de fevereiro, conquistou medalhas de ouro no Mundial No-Gi da CBJJE, em São Paulo, e no Kids International Floripa, em Florianópolis.



A dobradinha veio em parceria com Pietro Baseggio, que também anotou o ouro duplo nas competições. Em sua trajetória, Lorenzo realizou um total de cinco lutas, com quatro vitórias por finalização e somente uma por pontos.



"O Pietro hoje é um dos meus melhores amigos! Sabe aquela conexão perfeita? É assim entre a gente. Ele é parceiro de viagem, de jogos (risos) e nos treinos me ajuda demais, pois somos da mesma idade. Também temos os mesmos propósitos, somos perfeccionistas e dedicados no que fazemos", opinou Lorenzo Moraes, antes de encerrar:



"Já o trabalho da White House Jiu-Jitsu School é admirável, com professores capacitados e muito material humano. Os parceiros de treinos são do mais alto nível. Tudo isso faz com que o meu Jiu-Jitsu se refine a cada dia e mal posso esperar pelos próximos campeonatos". Se sentindo em casa na White House Jiu-Jitsu School, Lorenzo Moraes estreou como faixa-amarela há poucas semanas e, nos dias 1 e 2 de fevereiro, conquistou medalhas de ouro no Mundial No-Gi da CBJJE, em São Paulo, e no Kids International Floripa, em Florianópolis.A dobradinha veio em parceria com Pietro Baseggio, que também anotou o ouro duplo nas competições. Em sua trajetória, Lorenzo realizou um total de cinco lutas, com quatro vitórias por finalização e somente uma por pontos."O Pietro hoje é um dos meus melhores amigos! Sabe aquela conexão perfeita? É assim entre a gente. Ele é parceiro de viagem, de jogos (risos) e nos treinos me ajuda demais, pois somos da mesma idade. Também temos os mesmos propósitos, somos perfeccionistas e dedicados no que fazemos", opinou Lorenzo Moraes, antes de encerrar:"Já o trabalho da White House Jiu-Jitsu School é admirável, com professores capacitados e muito material humano. Os parceiros de treinos são do mais alto nível. Tudo isso faz com que o meu Jiu-Jitsu se refine a cada dia e mal posso esperar pelos próximos campeonatos".