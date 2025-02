Ankalaev não vem economizando nas provocações a Poatan - (Foto: Reprodução)

Ankalaev não vem economizando nas provocações a Poatan (Foto: Reprodução)

Publicado 12/02/2025 19:00

Menos de um mês separa o aguardado duelo entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, em disputa de cinturão meio-pesado que vai acontecer na luta principal do UFC 313, marcado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). E à medida que o confronto se aproxima, o russo não economiza nas provocações direcionadas ao brasileiro.



Por meio de uma publicação em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), Magomed Ankalaev deu a entender que está levando a preparação para o duelo de forma "mais séria" que Alex Poatan. O desafiante ao cinturão afirmou que vem tendo uma árdua rotina de treinos, enquanto o brasileiro, na sua visão, não vem se dedicando ao camp como deveria.



"Eu tenho escalado montanhas, cortado madeira, nadado em lagos congelados, e Alex tem dançado e feito vídeos como uma garota do TikTok", escreveu Ankalaev, que na sequência, expressou todo o seu ódio pelo brasileiro, chamando Poatan de "falso humilde".



"Eu nunca quis machucar alguém na minha vida como eu quero machucar Alex. Ele é um garoto falso humilde", disparou o russo, que por fim, mandou mais um recado para os fãs de MMA brasileiros: "Brasil, desculpe pelo o que vou fazer com o seu garoto".