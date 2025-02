Parceria tende a elevar ainda mais o nível do SFT - (Foto: Myriam Albertuni)

Parceria tende a elevar ainda mais o nível do SFT (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 13/02/2025 06:00 | Atualizado 13/02/2025 15:28

Cada vez mais em alta, o SFT revolucionou o cenário dos esportes de combate no Brasil, contando com o maior elenco de lutadores nacionais ranqueados e um compromisso inigualável com confrontos equilibrados - e empolgantes. A organização ainda se destaca como o único evento de lutas a transmitir todo o card de lutas na televisão aberta do país, oferecendo uma continuidade e exposição sem precedentes. Essa abordagem permite que os fãs acompanhem a trajetória dos atletas desde as lutas iniciais até os momentos principais, criando conexões profundas com os competidores e elevando o alcance do esporte.



Com mais de 160 lutas transmitidas, 77 horas de conteúdo televisivo e uma audiência nacional que atinge, em média, 1,4 milhão de telespectadores semanais chegando a picos de 2,5 milhões - no ano de 2024, o SFT também consolidou-se como uma força dominante no entretenimento esportivo brasileiro. Além disso, a organização introduziu um novo patamar de combates intensos com o SFT Xtreme, uma disciplina exclusiva de combates em pé, sem quedas ou luta no chão, que rapidamente se tornou a queridinha dos fãs. Alguns acreditam que, inclusive, esse formato repleto de adrenalina tem potencial para superar o MMA em popularidade futuramente.

Os números - junto ao trabalho de qualidade realizado por David Hudson e equipe - chamaram atenção da SCCG Management, líder global em consultoria de jogos e desenvolvimento de patrocínios, que anunciou uma parceria estratégica com o SFT para facilitar oportunidades de patrocínio no mercado brasileiro de apostas esportivas, que cresce a passos largos.



Por meio dessa parceria, a SCCG Management utilizará sua expertise no mercado de jogos brasileiro para conectar o SFT aos principais operadores e marcas de apostas esportivas. A SCCG possui um histórico comprovado na negociação de acordos de patrocínio de alto impacto em diversos esportes, com parcerias que incluem o Cincinnati Bengals, Colorado Rockies, Hendrick Motorsports e Pillow Fight Championship. Ao aproveitar sua rede global e conhecimento setorial, essa colaboração gerará novas oportunidades de receita e ampliará o apelo comercial dos esportes de combate no Brasil.



"O Brasil é um dos mercados de apostas esportivas mais empolgantes e em rápida evolução no mundo, e os esportes de combate ocupam um lugar especial em sua cultura. Nossa parceria com o SFT nos permite trazer marcas de apostas de primeira linha para esse ecossistema vibrante, garantindo que os patrocínios estejam estrategicamente alinhados com a competição de elite da promoção e sua enorme audiência televisiva. A SCCG se especializa em conectar os parceiros certos às oportunidades certas, e estamos entusiasmados em impulsionar o crescimento dos patrocínios da SFT Combat no setor de jogos", afirmou Stephen Crystal, fundador e CEO da SCCG Management, que completou:



"Na SCCG, preenchemos a lacuna entre operadoras, ligas esportivas emergentes e estratégias de patrocínio de ponta. Nossos relacionamentos globais com operadoras de jogos, combinados com nossa experiência em estratégias de entrada no mercado, nos permitem conectar marcas com as oportunidades certas que geram um envolvimento significativo. A plataforma da SFT incorpora inovação em entretenimento esportivo, oferecendo um caminho único para patrocinadores que buscam estabelecer uma posição forte no cenário em evolução do Brasil. Esta colaboração visa criar parcerias estratégicas que melhorem a visibilidade da marca e, ao mesmo tempo, proporcionem um impacto mensurável para todas as partes interessadas envolvidas".



Vale citar que o SFT prospera sob a liderança de David Hudson há seis anos, período durante o qual ele transformou a organização em uma verdadeira potência midiática. Antes de assumir a presidência, Hudson aprimorou suas habilidades na Swen Group, empresa-mãe da SFT, onde recebeu diversos prêmios em filmes e produções de vídeo. Sua abordagem inovadora e visão orientada pelo entretenimento remodelaram o espetáculo dos esportes de combate, diferenciando o SFT de outros eventos.



"Estou absolutamente empolgado com essa parceria inovadora! O Brasil não é apenas um país — é a potência que exporta os melhores talentos do MMA fora dos Estados Unidos. Com um elenco de lutadores de classe mundial, nossa nação está singularmente posicionada para sediar eventos que cativam o cenário global. Esta aliança é um passo fundamental, que não apenas mostrará nosso talento inigualável, mas também nos impulsionará rumo à criação de eventos verdadeiramente de nível mundial. Juntos, estamos redefinindo o futuro dos esportes de combate", completou David Hudson, presidente do SFT.

David Hudson é um dos responsáveis pelo sucesso do SFT (Foto Myriam Albertuni)



Já a SCCG Management traz uma experiência incomparável na navegação por cenários regulatórios, na estruturação de acordos de patrocínio de alto valor e na maximização da exposição de marcas em propriedades esportivas. Por meio dessa colaboração, a SCCG apoiará o SFT na identificação e captação de patrocínios que estejam alinhados com sua marca, na determinação do valor dos principais ativos de patrocínio e no desenvolvimento de parcerias estratégicas de longo prazo que vão além dos patrocínios tradicionais, incluindo co-desenvolvimento e oportunidades de compartilhamento de receitas. E segundo Stephen, o MMA tem um potencial enorme a ser explorado:



Já a SCCG Management traz uma experiência incomparável na navegação por cenários regulatórios, na estruturação de acordos de patrocínio de alto valor e na maximização da exposição de marcas em propriedades esportivas. Por meio dessa colaboração, a SCCG apoiará o SFT na identificação e captação de patrocínios que estejam alinhados com sua marca, na determinação do valor dos principais ativos de patrocínio e no desenvolvimento de parcerias estratégicas de longo prazo que vão além dos patrocínios tradicionais, incluindo co-desenvolvimento e oportunidades de compartilhamento de receitas. E segundo Stephen, o MMA tem um potencial enorme a ser explorado:

"O MMA é o segundo maior esporte do Brasil, atrás apenas do Futebol, e continua a crescer em um ritmo extraordinário em todo o mundo. O país produziu alguns dos maiores campeões do esporte e a paixão da sua base de fãs faz dele um mercado chave para as indústrias esportivas e de entretenimento. O que diferencia o MMA é o grupo demográfico altamente engajado e leal que ele atrai – um público inestimável para marcas que buscam estabelecer uma presença forte no Brasil. O SFT construiu uma plataforma poderosa que não apenas explora essa paixão, mas também oferece uma conexão direta com um mercado preparado para oportunidades de patrocínio inovadoras. Seu alcance e influência fazem deles um ator fundamental no espaço, e vemos um enorme valor de longo prazo naquilo que eles criaram", encerrou.