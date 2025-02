Thunder Fight vem ganhando destaque no cenário do MMA nacional - (Foto: Divulgação)

Publicado 13/02/2025 07:00 | Atualizado 13/02/2025 15:06

O Thunder Fight, uma das principais organizações de MMA do Brasil, anunciou a renovação de sua parceria com a SCCG NextGen, divisão de talentos da SCCG Management. Com esse fortalecimento, a organização planeja um calendário intenso para 2025, com a realização de 12 eventos ao longo do ano.

O primeiro evento da temporada aconteceu no dia 26 de janeiro. Os próximos eventos já estão confirmados para os dias 23 de fevereiro e 30 de março, todos realizados no Thunder Fight Center, na capital paulista.

Desde sua fundação em 2014, o Thunder Fight tem sido um trampolim para lutadores brasileiros, impulsionando dezenas de atletas ao UFC, incluindo nomes de peso como Diego Lopes, Jailton Almeida, Caio Borralho, Natalia Silva e Marina Rodriguez. Com um histórico de mais de 84 edições e 398 lutas, a organização se consolidou como referência no cenário nacional.

Marcelo Kina, presidente da Thunder Fight, celebrou a renovação da parceria e destacou sua importância para o futuro do MMA no Brasil: "A SCCG Management e o Thunder Fight estão redefinindo as artes marciais no país. Essa renovação fortalece atletas em todos os níveis e garante a presença do Thunder Fight na elite do MMA nacional. Estamos criando oportunidades para novos talentos e construindo um futuro mais forte para o esporte".

Com a renovação da parceria, a SCCG Management seguirá marcando presença nos eventos do Thunder Fight Center, garantindo visibilidade de marca em materiais promocionais, redes sociais e transmissões dos combates. "O Thunder Fight teve um papel essencial na evolução do MMA brasileiro, e estamos honrados em continuar esse apoio", afirmou Stephen Crystal, fundador e CEO da SCCG Management.