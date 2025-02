Camp Stranger vai reunir equipes de grande tradição no Boxe, caso do Brasil - (Foto: Divulgação)

Publicado 17/02/2025 08:00 | Atualizado 17/02/2025 11:49

A Seleção brasileira de Boxe está na Bulgária, onde participa do Camp Stranger, um dos torneios mais tradicionais do calendário internacional da modalidade. O evento ocorre entre os dias 9 e 22 de fevereiro e marca o primeiro camp do atual ciclo olímpico, com a participação de 14 atletas brasileiros, sendo sete mulheres e sete homens.



O treinador da Equipe Olímpica Permanente da Seleção Brasileira de Boxe, Didio Soares, destacou a importância do camp neste início de ciclo. “É um camp muito importante, no qual estaremos com alguns atletas experientes e outros que estão começando o ciclo dentro da equipe. A gente já está começando a dar essa bagagem, esse ritmo de treinamento fora do país para eles”, afirmou.



A delegação brasileira conta com um total de 18 integrantes, incluindo a treinadora Mônica, do Distrito Federal, que foi convidada pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) para participar da experiência. A iniciativa faz parte do projeto de inserção de treinadoras mulheres no alto rendimento, promovendo a inclusão e o fortalecimento do papel feminino no esporte.