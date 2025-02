Cannonier venceu o brasileiro Gregory na luta principal - (Foto: Reprodução)

Cannonier venceu o brasileiro Gregory na luta principal(Foto: Reprodução)

Publicado 16/02/2025 12:00 | Atualizado 17/02/2025 12:09

Realizado neste sábado (15), em Las Vegas (EUA), o UFC Vegas 102 foi um balde de água fria para Gregory "Robocop" Rodrigues. Enfrentando Jared Cannonier, o brasileiro, que vinha embalado por três vitórias consecutivas, o manauara teve um ótimo primeiro round e quase nocauteou. No entanto, o norte-americano reagiu e conseguiu a vitória por nocaute no quarto assalto, colocando fim à sequência positiva de Gregory na organização.



Além de Gregory Robocop, o UFC Vegas 102 contou com outros seis brasileiros em ação. No card principal, Ismael Marreta e Rodolfo Vieira foram derrotados por Nazym Sadykhov e Andre Petroski, respectivamente. No card preliminar, Rafael Macapá, Gabriel Marretinha e Valter Walker venceram Jesus Aguilar, Khaos Williams e Don'Tale Mayes, mas Ketlen Esquentadinha foi superada por Angela Hill.

Na luta principal do UFC Vegas 102, Gregory Robocop começou soltando o jogo na trocação e, com ótimas combinações, desequilibrou Jared Cannonier, que foi ao solo. O duelo voltou a ficar em pé e o brasileiro continuou castigando o norte-americano com fortes golpes, terminando o primeiro round com grande superioridade. Cannonier buscou a reação no segundo assalto e equilibrou as ações, pressionando Gregory contra a grade e acertando bons golpes, igualando a pontuação no placar.Visivelmente desgastado, Gregory Robocop chegou para o terceiro round trocando golpes com Jared Cannonier na média para a curta distância e ambos conectaram boas combinações, deixando a luta mais equilibrada. Nos últimos segundos da parcial, o brasileiro recebeu uma dura cotovelada e foi a knockdown. No quarto assalto, sentindo o bom momento, o veterano sacramentou sua vitória.Percebendo que Gregory estava desgastado e ainda se recuperando da forte cotovelada, Jared Cannonier iniciou o quarto round partindo para cima do manauara com mais uma dura sequência de golpes. O árbitro central Herb Dean, então, optou por interromper o confronto, decretando a vitória de Cannonier por nocaute técnico. Com o resultado, Jared se recupera das derrotas sofridas para Nassourdine Imavov e Caio Borralho, enquanto Robocop, que vinha de três vitórias seguidas, volta a ser derrotado no Ultimate.O confronto entre Ismael Marreta e Nazim Sadykhov no card do UFC Vegas 102 começou com alta intensidade na trocação. O brasileiro mostrou potência em seus golpes e alguns deles incomodaram o azerbaijano, que na reta final do primeiro round, aplicou um chute que pegou em cheio no rosto de Ismael. O chute, por sinal, marcou o início do fim da luta.O combate durou até o fim do primeiro round. No intervalo para o segundo assalto, a equipe médica constatou que Ismael Marreta tinha sérias dificuldades para enxergar com o olho direito e, dessa forma, impediu o retorno do brasileiro para o confronto. Com isso, Nazim Sadykhov foi declarado vencedor por nocaute técnico (interrupção médica). Com o resultado, o brasiliense amargou sua segunda derrota nas últimas três lutas pela organização.Na abertura do card principal do UFC Vegas 102, Rodolfo Vieira começou a luta pressionando Andre Petroski contra a grade. Com bons contragolpes, o norte-americano acertou alguns socos no brasileiro, que por sua vez, tentou levar a luta para o solo, mas não teve sucesso. O segundo round se mostrou mais equilibrado e Rodolfo conseguiu aplicar boas combinações de golpes sobre Petroski, que procurava responder, mas não apresentava muita potência nos socos.Andre Petroski iniciou o último assalto aplicando bons chutes baixos, e como resposta, Rodolfo Vieira tentou derrubá-lo em mais de uma oportunidade, mas novamente não conseguiu levar a luta para o solo. No fim, depois de três rounds bem disputados no UFC Vegas 102, a vitória foi para o norte-americano na decisão unânime dos jurados. Dessa forma, o brasileiro, que vinha de dois triunfos consecutivos, sofre seu terceiro revés em oito lutas na companhia.No último duelo do card preliminar do UFC Vegas 102, Ketlen "Esquentadinha" e Angela Hill iniciaram o confronto de forma movimentada na luta em pé. Na sequência, a norte-americana conseguiu uma boa queda e acertou bons golpes no ground and pound, levando vantagem no primeiro round. As duas lutadoras mantiveram o confronto na trocação no segundo assalto, onde a brasileira cresceu de produção e conseguiu boas combinações de golpes. Hill, por sua vez, também respondeu com bons golpes na média distância.Na última parcial, Angela Hill voltou a levar a luta para o solo e conseguiu acertar bons golpes no ground and pound. Na sequência, o combate voltou para a trocação e ambas protagonizaram bons momentos até o soar do gongo e agitaram o público presente. No fim, após um equilibrado duelo, quem levou a melhor por decisão dividida foi a norte-americana, que se recuperou da derrota para Tabatha Ricci. A brasileira, que vinha de duas vitórias, sofre sua segunda derrota em quatro lutas na organização.Em combate peso-mosca no UFC Vegas 102, Rafael "Macapá" Estevam não perdeu tempo e partiu para a luta agarrada contra Jesus Aguilar. Por cima, o brasileiro buscou algumas transições e golpes no ground and pound, mas quase foi finalizado pelo mexicano na guilhotina. Macapá manteve sua estratégia no segundo assalto e mais uma vez levou o duelo para o solo. Aguilar, por baixo, resistia e buscava com frequência a guilhotina, sua grande especialidade, enquanto Rafael aplicava boas quedas e conseguia manter o adversário "preso" por baixo.Em desvantagem, Jesus Aguilar buscou uma postura mais ofensiva no terceiro e último round, tentando pressionar Rafael Macapá contra a grade. Após receber alguns golpes perigosos, o brasileiro voltou a levar a luta para o solo. No fim, Macapá foi declarado vencedor na decisão unânime dos jurados e manteve sua invencibilidade no MMA, agora com 13 vitórias, sendo duas delas pelo UFC.No card preliminar do UFC Vegas 102, Gabriel Marretinha iniciou sua luta contra Khaos Williams de maneira cautelosa na trocação. Com um maior volume de golpes, o brasileiro conseguiu uma boa queda, mas não conseguiu manter a luta no solo num primeiro momento. Na reta final do primeiro round, Gabriel aplicou mais uma queda. O norte-americano buscou reagir no segundo assalto e conectou bons golpes na média distância.Marretinha, por sua vez, acertou bons chutes e, nos segundos finais, aplicou mais uma boa queda. De forma muito rápida, Gabriel conseguiu a transição para o pescoço e, com um triângulo de mão espetacular, colocou Khaos Williams para dormir com uma bela finalização. Com o resultado, o brasileiro emplacou seu segundo resultado positivo em sequência no Ultimate.