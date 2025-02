MS International Cup promete lutas de alto nível em Dourados, Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação)

MS International Cup promete lutas de alto nível em Dourados, Mato Grosso do Sul (Foto: Divulgação)

Publicado 16/02/2025 09:00 | Atualizado 17/02/2025 12:17

Falta pouco! No dia 22 de fevereiro, a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, recebe o MS International Cup de Jiu-Jitsu. Com realização da CBJJD e organização da FSMJJ, o evento é válido pela primeira etapa do Circuito MS 2025 e tem inscrições abertas até esta segunda-feira (17/02).



Ao todo, a temporada contará com nove etapas e premiações imperdíveis, que vão desde certificados de campeões do ranking a passagens internacionais para eventos da ISBJJA em Portugal, em 2026.



"Nada melhor do que começar 2025 já com um evento da CBJJD, que ao longo de 13 anos nos dá todo o suporte para o crescimento do Jiu-Jitsu no Mato Grosso do Sul. Este ano, além do Circuito MS, teremos uma grande novidade: o Circuito Open do Interior, com mais nove etapas, e o retorno do Indoor Black Belt e Indoorzinho, totalizando 20 eventos para o estado", explicou o professor Fábio Rocha, presidente da FSMJJ.