Cabine do VAR - Rodrigo Ferreira/CBF

Cabine do VARRodrigo Ferreira/CBF

Publicado 17/02/2025 11:45 | Atualizado 17/02/2025 11:46

Rio - A CBF decidiu voltar com as análises sobre acertos e erros dos árbitros em competições nacionais. A mudança na comissão de arbitragem foi determinante para a retomada da medida, que foi abandonada durante a gestão de Wilson Seneme, de acordo com o "UOL".

O ex-árbitro presidia a comissão de arbitragem desde 2022. Porém, ele se tornou alvo dos clubes no ano passado após os constantes erros dos árbitros nas competições nacionais. Foi no momento de maior pressão que o dirigente abandonou os vídeos de análises.

O abandono das análises incomodou da cúpula da CBF, mas não chegou a ser um ponto decisivo para a demissão de Wilson Seneme. A entidade, no entanto, desejava comunicar ao público uma posição sobre os lances polêmicos no Brasileirão e Copa do Brasil.

A nova comissão de arbitragem da CBF contará com um Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, composto por ex-árbitros de Copa do Mundo como Nestor Pitana, Nicola Rizzoli e Sandro Meira Ricci. Eles são responsáveis por analisar os principais lances dentro do prazo de 48 horas.