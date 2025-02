Casemiro transferiu-se para o Manchester United antes da chegada de Mbappé ao Real Madrid - AFP

Casemiro transferiu-se para o Manchester United antes da chegada de Mbappé ao Real MadridAFP

Publicado 17/02/2025 09:54

Casemiro revelou que, antes de deixar o Real Madrid, fez um pedido pessoal a Florentino Pérez: a contratação de Kylian Mbappé. Segundo o volante brasileiro, ele conversou com o presidente do clube espanhol após se impressionar ao enfrentar o atacante na Liga dos Campeões.

"Falei com o presidente: ‘Assine com ele. É impossível pará-lo.’ Ele é um daqueles jogadores que, quando você o enfrenta, não sabe como pará-lo".

Casemiro enfrentou Mbappé em quatro ocasiões na Liga dos Campeões. Em 2018, o Real Madrid eliminou o PSG nas oitavas de final sem sofrer gols do francês, que marcou em 2019 no empate por 2 a 2, na fase de grupos.



Em 2022, o atacante fez o gol da vitória por 1 a 0 do PSG no jogo de ida das oitavas, mas o Real Madrid venceu na volta por 3 a 1 e avançou na competição.



"Mbappé é um jogador imparável. Meu primeiro encontro com ele foi em Paris, no Parque dos Príncipes. Ele fez tudo conosco. Perdemos por 1 a 0 com um gol dele, mas foi uma loucura. Ele é o tipo de jogador que ficará marcado na história do futebol. Não podemos pedir para sempre tirar nota 9. Mas ele nunca fica abaixo de 7,5 ou 8", avaliou o brasileiro em entrevista ao jornal espanhol 'Marca'.

Apesar do pedido ter sido bem recebido, Casemiro não teve a oportunidade de jogar com o francês, já que foi para o Manchester United em 2022, dois anos antes da contratação pelo Real Madrid.