João Fonseca comemora o título do ATP de Buenos Aires - Luis ROBAYO / AFP

João Fonseca comemora o título do ATP de Buenos AiresLuis ROBAYO / AFP

Publicado 17/02/2025 10:15 | Atualizado 17/02/2025 10:17

Rio - João Fonseca entrou para a história do tênis brasileiro após conquistar o primeiro título profissional da carreira. O tenista, de 18 anos, se sagrou campeão do ATP de Buenos Aires, na Argentina, neste domingo (16), e subiu 31 posições no ranking mundial. Com isso, se tornou o número 1 do país.

O jovem tenista brasileiro chegou a 850 pontos e subiu para o 68º lugar no ranking mundial, se tornando o melhor do país. João Fonseca ultrapassou Thiago Wild, com 757, na 75ª posição, e Thiago Monteiro, com 590, em 99º lugar no top 100.

Com a conquista em Buenos Aires, João Fonseca se tornou o décimo tenista mais jovem da história a conquistar um título da ATP. Além disso, se tornou também o mais novo sul-americano a faturar prêmio do circuito profissional de tênis.

João Fonseca se prepara para disputar o Rio Open. O brasileiro estreia no ATP do Rio de Janeiro contra o francês Alexandre Müller, ainda sem data e horário definidos. Ele defende 100 pontos na competição, já que no ano passado foi eliminado nas quartas de final. Em caso de título, pode entrar no top 50.