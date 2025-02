Vini Jr em partida do Real Madrid - AFP

Publicado 17/02/2025 11:00

Rio - Um grupo de investidores ligado ao atacante Vini Jr, do Real Madrid, comprou a maior parte das ações da SAD (espécie de SAF em Portugal) do Alverca, da segunda divisão da liga portuguesa. O negócio gira em torno de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões), considerando as metas estipuladas no acordo.

O grupo conta com investidores brasileiros e espanhóis. Ao todo, eles adquiriram 80% das ações da SAD do clube português, que fica sediado na região do Ribatejo, próximo da capital Lisboa. Em nota, o Alverca informou que comunicará mais informações sobre o tema nos próximos dias.

"A FC Alverca vem por este meio anunciar que o Eng. Ricardo Vicintin vendeu a sua participação qualificada na sociedade anônima a um grupo de investidores. Oportunamente será comunicada mais informação sobre o tema", anunciou o clube português.

O Alverca é o segundo colocado da segunda divisão portuguesa, com 38 pontos, dois a menos do que o líder Tondela. O atacante australiano Anthony Carter, do Alverca, é o artilheiro da competição com 12 gols.