Neymar comemora gol marcado em vitória do Santos - Divulgação / Santos

Neymar comemora gol marcado em vitória do SantosDivulgação / Santos

Publicado 17/02/2025 12:20



Neymar ainda está longe do seu melhor futebol, mas a cada partida pelo Santos ele mostra evolução e dá um passo no retorno após grave lesão no joelho esquerdo. Na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, no domingo, pelo Campeonato Paulista, foi a vez de voltar a fazer um gol , o que não acontecia desde 3 de outubro de 2023.

Passaram-se 501 dias de jejum para alguém acostumado a balançar redes, mas foram apenas sete jogos. Depois que marcou na vitória do Al-Hilal por 3 a 0 sobre o Nassaki Mazandaran, pela Champions da Ásia, o atacante disputou apenas dois jogos pela seleção brasileira até se machucar.



E ficou mais de um ano sem entrar em campo até voltar a jogar mais duas vezes pelo clube árabe. Já no Santos passou em branco nos três primeiros jogos de seu retorno, até desencantar em cobrança de pênalti.



"Feliz por ter feito o primeiro gol na volta. Estava ansioso por marcar então queria dedicar à torcida e à minha família", afirmou após o jogo.



Neymar sobre o futuro no Santos



O atacante também voltou a comentar sobre o contrato até junho. Mais uma vez não confirmou se irá renovar por mais tempo com o clube, mas deixou em aberto mais uma vez essa possibilidade.



"Vamos ter calma. Um está ajudando ao outro. O Santos está me ajudando, abriu as portas para eu me reencontrar com o futebol e com a alegria. Não queria fazer um contrato longo porque não sabia como iria voltar, como ia me sentir nesses meses. Tudo pode acontecer. É o começo de uma grande era para o Santos", disse.