Nuno Moreira está na mira do VascoDivulgação

Publicado 17/02/2025 13:52

primeira oferta recusada pelo Casa Pia, o Vasco sabe que não terá vida fácil para fechar a contratação do atacante português Nuno Moreira. De acordo com o “ge”, o time carioca enfrenta concorrência de pelo menos dois clubes europeus pelo jogador.



O primeiro adversário na disputa é o Braga, que busca Nuno Moreira como substituto de Bruma, jogador que quase fechou com o Vasco, mas acabou no Benfica. Segundo a imprensa portuguesa, as conversas entre as equipes portuguesas estão bem encaminhadas.



Além do Braga, Nuno Moreira também é alvo de ao menos mais um clube europeu, que não teve seu nome revelado.



No momento, o foco do Vasco é conseguir melhorar sua proposta para convencer o jogador. O executivo de futebol Marcelo Sant'Ana está na Europa e vem se reunindo com representantes de Nuno.

Vasco em busca de três atacantes



Além de Nuno Moreira, o Vasco tem acerto encaminhado com o argentino Benjamín Garré, do Krylya Sovetov, da Rússia, e também com o angolano Loide Augusto, do Alanyaspor, da Turquia.



O atacante português, por outro lado, ainda está distante. O jogador é uma peça importante do Casa Pia, que faz boa campanha no Campeonato Português e está em sexto lugar. Ele entrou em campo em 23 jogos, fez noves gols e deu cinco assistências.