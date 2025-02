Sob o comando de Fábio Carille, Vasco viaja rumo ao Espírito Santo em busca da classificação - Dikran Sahagian / Vasco.

Sob o comando de Fábio Carille, Vasco viaja rumo ao Espírito Santo em busca da classificaçãoDikran Sahagian / Vasco.

Publicado 17/02/2025 13:11 | Atualizado 17/02/2025 13:14

Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para a estreia na Copa do Brasil. O adversário do Cruz-Maltino na primeira fase do torneio será o União Rondonópolis (MT), nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo.