Publicado 18/02/2025 13:59

Rio - O Vasco segue lutando para conseguir contratar pontas até o fim da janela de transferências. Agora, a bola da vez é o atacante Pedrinho, ex-Corinthians e Atlético-MG e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Segundo o "UOL", o time carioca fez contatos pelo jogador nos últimos dias a pedido do técnico Fábio Carille. Os dois trabalharam juntos no Corinthians e o treinador também tentou levá-lo para o Santos no ano passado.

Apesar do interesse do Vasco, o negócio é considerado difícil. Recentemente, Pedrinho renovou seu contrato com o Shakhtar até o fim de 2029.

Além de Pedrinho, o Vasco tem outros nomes de atacantes de lado de campo em pauta. Benjamín Garré, do Krylya Sovetov, da Rússia, e Loide Augusto, atacante angolano que defende o Alanyaspor, têm acerto encaminhado. O clube também tenta fechar com o português Nuno Moreira, do Casa Pia.