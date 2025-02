Vegetti abriu o placar para o Vasco no jogo contra o União - Matheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 19/02/2025 00:03 | Atualizado 19/02/2025 00:04

Espírito Santo - Vegetti presentou o pequeno Gabriel com a camisa que usou na vitória do Vasco sobre o União Rondonópolis-MT por 3 a 0 , na noite desta terça-feira (18), em Cariacica, pela Copa do Brasil. O Pirata, que cumpriu a promessa de marcar um gol, se emocionou na interação com o jovem torcedor.

"É um cara muito legal. A gente tem um carinho especial por ele sempre que estamos aqui no Espírito Santo. Ele fica com a gente, entra comigo em campo. Muita gratidão. E esse presente para ele, merece muito. Muito emocionante", disse Vegetti, ao SporTV.

"Ele prometeu e cumpriu. Pedi um gol para ele e graças a Deus cumpriu. (Assisto) Aos jogos na torcida organizada, no meio da bagunça. Tenho que ir para todos os jogos. Eu sou pé quente!", disse Gabriel.

Além de Vegetti, Rayan e Hugo Moura marcaram na vitória do Gigante da Colina. Todos os gols saíram durante o segundo tempo.

"Jogos de Copa do Brasil são muito traiçoeiros. Você, com todo o respeito, enfrentar um time muito inferior, e a gente tem que comandar o jogo o tempo todo. A pressão de vestir essa camisa é ganhar todo jogo. No segundo tempo justificamos a vitória, fizemos um bom segundo tempo. No primeiro, tivemos jogadas para fazer gol, mas o goleiro deles pegou muito. No segundo tempo. Acho que isso também levou o nervosismo de querer fazer gol, de ter que fazer o primeiro gol. Quando a gente conseguiu, o jogo se destravou", disse Vegetti.

Na próxima fase, o Gigante da Colina enfrentará o vencedor do confronto entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu. As duas equipes vão se enfrentar no dia 26 de fevereiro (quarta-feira), às 20h, em local a ser definido.

Agora, o Vasco volta as atenções para a última rodada da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino enfrentará o Botafogo, mas a Ferj ainda definirá o dia e o horário do clássico. Já é certo que todos os jogos do Estadual acontecerão após as 18h por causa do calor.