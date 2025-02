Pablo Vegetti, cobrando pênalti, fez o gol do Vasco que garantiu a classificação na Copa do Brasil - Matheus Lima / Vasco

Pablo Vegetti, cobrando pênalti, fez o gol do Vasco que garantiu a classificação na Copa do BrasilMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/02/2025 23:23

Espírito Santo - O Vasco avançou à segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o União Rondonópolis-MT por 3 a 0 no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, nesta terça-feira (18). Depois de passar em branco no primeiro tempo e até ouvir algumas vaias no intervalo, o Cruz-Maltino aproveitou as oportunidades no segundo tempo e conquistou o triunfo com gols de Vegetti, Rayan e Hugo Moura.

Na próxima fase, o Gigante da Colina enfrentará o vencedor do confronto entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu. As duas equipes vão se enfrentar no dia 26 de fevereiro (quarta-feira), às 20h, em local a ser definido.



Agora, o Vasco volta as atenções para a última rodada da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino enfrentará o Botafogo, mas a Ferj ainda definirá o dia e o horário do clássico. Já é certo que todos os jogos do Estadual acontecerão após as 18h por causa do calor

O jogo

O Vasco teve amplo domínio da posse de bola na etapa inicial, mas não conseguiu aproveitar o momento parar marcar. O Cruz-Maltino começou bem e teve várias chances nos primeiros 20 minutos. Depois disso, passou a produzir menos.

A equipe adversária se defendeu durante boa parte do primeiro tempo e chegou apenas duas vezes, pelo lado direito do ataque, mas sem sucesso. Na primeira, Gionnotti tentava invadir a área e caiu após contato de Lucas Freitas, sem falta, na visão do árbitro. Pouco depois, o próprio Gionnotti apareceu bem novamente, mas não conseguiu a finalização.

A torcida ficou na bronca com o desempenho do Vasco e foi possível ouvir vaias assim que o árbitro encerrou o primeiro tempo em Cariacica. Mas o Cruz-Maltino aliviou a pressão logo no início da etapa complementar.

Logo nos primeiros minutos, Vegetti caiu na área, e o árbitro assinalou o pênalti. O Pirata foi para cobrança e colocou o Vasco em vantagem no marcador.

Com mais calma, o Vasco se manteve em cima do União, que nada fez na etapa complementar. Assim, sem forçar, o Gigante da Colina chegou ao segundo gol aos 37 minutos. Em uma trama pelo lado esquerdo, Payet encontrou Rayan, que finalizou forte para balançar as redes.

Aos 45 minutos, Hugo Moura fechou a conta. O volante pegou o rebote da entrada da área e soltou a bomba para anotar o terceiro gol do Vasco na noite.

Ficha técnica

União Rondonópolis x Vasco



Data e hora: 18/2/2025, às 21h30

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Cartões amarelos: Zuccarello (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Vegetti (0-1) (04'/2ºT) / Vegetti (0-2) (37'/2T) / Hugo Moura (0-3) (45'/2ºT)

UNIÃO (Técnico: Leandro Sena)

Fernando; Arthur Amorim (Geandro), Bennê, Márcio Luiz (Alan Abdala) e Iury Cabral; Carlão, Nathan e Gionnotti; Iskon (Kauã), Vitinho (Pablo Marabá) e Gabriel Bigode (Joel).

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho (Tchê Tchê), Philippe Coutinho (Payet) e Zuccarello (Rayan); Alex Teixeira (Jean David) e Vegetti.