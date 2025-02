Campeonato Carioca de 2025 teve reclamações de jogadores do forte calor em partidas à tarde - Divulgação

Campeonato Carioca de 2025 teve reclamações de jogadores do forte calor em partidas à tardeDivulgação

Publicado 18/02/2025 11:30

A partir da última rodada da Taça Guanabara, assim como as semifinais e final do Campeonato Carioca , todos os jogos serão após as 18h. A Ferj anunciou a decisão de adaptar o horário após reclamação de jogadores por terem que atuar sob forte calor nas tardes do Rio.