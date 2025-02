Nuno Moreira está na mira do Vasco - Divulgação

Nuno Moreira está na mira do VascoDivulgação

Publicado 18/02/2025 13:01

Rio - O Vasco está perto de fechar a contratação do atacante Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. De acordo com o "UOL", o Cruz-Maltino chegou a um acordo com o jogador para um contrato de três temporadas com opção de mais um ano e agora tenta se acertar com o time português.

O time carioca já sinalizou ao Casa Pia que pagará a multa rescisória para sacramentar o negócio. Porém, os portugueses pedem garantias para darem o aval.

Nuno Moreira é uma peça importante do Casa Pia, que faz boa campanha no Campeonato Português e está em sexto lugar. Ele entrou em campo em 23 jogos, fez noves gols e deu cinco assistências.

Além do português, o Vasco tem acerto encaminhado com o argentino Benjamín Garré, do Krylya Sovetov, da Rússia, e também com o angolano Loide Augusto, do Alanyaspor, da Turquia.