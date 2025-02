Rayan, do Vasco, foi campeão do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 18/02/2025 09:00 | Atualizado 18/02/2025 09:01

Rio - Uma das principais promessas do Vasco, Rayan está de volta. O atacante ficará à disposição do técnico Fabio Carille pela primeira vez na temporada para a partida contra o União Rondonópolis-MT, nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O retorno de Rayan era uma das esperanças do treinador Fabio Carille, que tem cobrado reforços para o ataque, principalmente para as pontas. O jovem tem muita mobilidade e, por isso, pode atuar tanto como centroavante como também pelas pontas.

No ano passado, Rayan substituiu Vegetti em duas partidas do Brasileirão, além de iniciar o jogo ao lado do argentino em oito ocasiões. O jovem tem contrato até o fim deste ano, mas deve renovar o vínculo. Ele é observado por clubes europeus.

Rayan, de 18 anos, estava a serviço da seleção brasileira sub-20. O jovem foi campeão do Sul-Americano e ajudou o país a garantir vaga na Copa do Mundo da categoria, que será realizada entre 27 de setembro e 18 de outubro deste ano, no Chile.