João Fonseca no Rio Open - Renan Areias/ Agência O Dia

João Fonseca no Rio OpenRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 18/02/2025 23:14

Rio - Após o título no ATP de Buenos Aires , João Fonseca estreou com derrota no Rio Open e acabou eliminado do torneio. O brasileiro perdeu para Alexandre Muller por 2 sets a 0, parciais 1/6 e 6/7, na noite desta terça-feira (18), na Quadra Guga Kuerten. Nas oitavas, o francês enfrentará o argentino Tomás Etcheverry.

fotogaleria

O brasileiro foi mal no primeiro set e viu Muller abrir 5 a 0 de vantagem. Após uma sequência de quebras do francês, João finalmente conseguiu confirmar seu serviço para evitar o pneu. No entanto, não foi o suficiente para reagir e perdeu por 6 a 1.

O segundo set foi mais equilibrado. João manteve a cabeça no lugar e impôs dificuldades ao francês, forçando o tie break. O esforço do brasileiro, porém, não foi o suficiente. Muller venceu o tie break por 7 a 4 e avançou às oitavas.

Outros brasileiros na chave simples

Na última segunda-feira (17), Felipe Meligeni, Gustavo Heide e Thiago Seyboth Wild foram eliminados com as derrotas para Alexander Shevchenko, Francisco Comesana e Jaume Munar, respectivamente.

O único brasileiro que avançou naquele dia foi Thiago Monteiro, que venceu Facundo Díaz Acosta. Nas oitavas, ele enfrentará o taiwanês Chun-Hsin Tseng.