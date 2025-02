Time feminino do Flamengo no clássico com o Vasco pela Copa Rio Feminina - Paula Reis/Flamengo

Time feminino do Flamengo no clássico com o Vasco pela Copa Rio FemininaPaula Reis/Flamengo

Publicado 18/02/2025 21:49

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) suspendeu a segunda rodada da Copa Rio Feminina, marcada para esta quarta-feira (19), devido à onda de calor que vem castigando o estado nos últimos dias. Dois jogos foram afetados.

Flamengo x Botafogo, na Gávea, e Pérolas Negras x Vasco, em Cachoeiras de Macacu, que aconteceriam nesta quarta às 15h, foram adiados.

Além disso, a entidade também determinou que os jogos do fim de semana comecem na parte da manhã, às 9h. São eles, no próximo sábado: Botafogo x Pérolas Negras, no Nilton Santos, e Vasco x Fluminense, em São Januário.

A competição teve início no último fim de semana. Participam da edição deste ano: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco e Pérolas Negras. Na abertura, o Botafogo folgou, o Fluminense venceu o Pérolas por 5 aa 0 em Xerém, e o clássico entre Vasco e Flamengo terminou empatado em 1 a 1.