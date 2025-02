Neymar em atividade no treino do Santos - Raul Baretta/Santos

Neymar em atividade no treino do SantosRaul Baretta/Santos

Publicado 18/02/2025 21:19

São Paulo - Neymar voltou ao radar da seleção brasileira para a primeira convocação de 2025. O treino do Santos desta terça-feira (18) foi acompanhado por dois membros da comissão técnica de Dorival Júnior: o preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos. O objetivo é ver a evolução do craque do Peixe quanto à parte física, de acordo com o "GE".

O camisa 10 aparece como figura importante e com foco na próxima lista a ser divulgada por Dorival. O Brasil fará duelos com Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, e Argentina, no Monumental de Núñez, no dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Nos últimos dias, como parte do calendário da comissão técnica da CBF, o auxiliar de Dorival Júnior, Lucas Silvestre, esteve em um jogo do Santos para acompanhar Neymar.

O atacante tem ido bem pelo Peixe no Campeonato Paulista e indicou que seu retorno ao Brasil teve como um dos pilares a reaproximação da Seleção.