Pilotos perfilados ao lado dos novos carros para a temporada de 2025 - Divulgação / Fórmula 1

Pilotos perfilados ao lado dos novos carros para a temporada de 2025Divulgação / Fórmula 1

Publicado 18/02/2025 19:22

Londres - A Fórmula 1 realizou um evento inédito de lançamento de temporada nesta terça-feira (18) para revelar os dez carros que serão utilizados ao longo de 2025. O F175 Live aconteceu na The O2 Arena, em Londres, na Inglaterra.

Leia mais: Pilotos da Fórmula 1 revelam capacetes da temporada de 2025

A cerimônia contou com a presença de todos os pilotos do atual grid. Lewis Hamilton, inclusive, fez sua primeira aparição oficial com a Ferrari. "A palavra que estou pensando é 'revigorado'. Estou cheio de energia, de vida, tudo é novo. Estou orgulhoso de fazer parte da equipe", disse o heptacampeão.

Já o estreante brasileiro da Sauber, Gabriel Bortoleto, apareceu em um vídeo exibido na arena e, no palco, completou: "Incrível ver toda essa torcida, essa energia. Estou super feliz".

Confira os carros revelados no evento: