David Ricardo em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/02/2025 22:40 | Atualizado 18/02/2025 22:40

Rio - O técnico Cláudio Caçapa não contará com David Ricardo para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Racing. O zagueiro está com dores no tornozelo e desfalcará o Botafogo na partida desta quinta-feira. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

O defensor é um dos reforços do Glorioso para a temporada. David Ricardo estava no Ceará e assinou contrato com o Botafogo válido até o fim de 2028. Até aqui, disputou apenas duas partidas pelo time carioca.

Recopa Sul-Americana



O Alvinegro enfrentará o Racing na quinta-feira, a partir das 21h30, no El Cilindro, na Argentina. A partida da volta acontece no dia 27, também às 21h30, mas no Estádio Nilton Santos.