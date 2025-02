Gustavo Costas é o atual técnico do Racing, da Argentina - Divulgação / Racing Club

Gustavo Costas é o atual técnico do Racing, da ArgentinaDivulgação / Racing Club

Publicado 18/02/2025 16:59

Rio - Técnico do Racing, da Argentina, Gustavo Costas minimizou o início de ano conturbado do Botafogo em 2025. As equipes se enfrentarão na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O comandante também fez questão de ressaltar o alto investimento do Glorioso na janela de transferências.

Leia mais: Rwan Cruz não vê pressão em sua chegada ao Botafogo

"Agora já se armaram de novo, veja o dinheiro que gastaram. Não gastamos esse dinheiro o ano passado todo, e com um jogador só me parece", declarou o treinador em entrevista à 'ESPN' argentina.

Até aqui, o Alvinegro selou oito contratações para esta temporada: Artur, David Ricardo, Jair Cunha, Léo Linck, Nathan Fernandes, Rwan Cruz, Santiago Rodríguez e Wendel.

Ao projetar o confronto, o técnico pregou respeito ao Alvinegro e reforçou que o nível de concentração precisa ser alto durante os 90 minutos: "É uma equipe para a qual não temos que dar a bola. Temos que estar muito focados e precisamos ser intensos".

Leia mais: Botafogo entra em acordo pela contratação de técnico português

O embate para saber quem ficará com a taça do torneio será na semana que vem, quinta-feira (27), no mesmo horário, no Nilton Santos. Em caso de empate no placar agregado, serão disputados 30 minutos de prorrogação. Caso a igualdade persista, o título será definido nos pênaltis.