João Fonseca em treino para o Rio Open - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 18/02/2025 20:28 | Atualizado 18/02/2025 20:29

Rio - Gabriel Medina foi ao Jockey Club Brasileiro na noite desta terça-feira, 18, para assistir à estreia de João Fonseca no Rio Open 2025. Lá, o surfista rasgou elogios ao tenista e destacou que o Brasil precisa dele.

"Todo mundo está falando de João. Eu tenho assistido aos últimos jogos dele. Ele acaba de vir de uma vitória (o título no ATP de Buenos Aires). A nossa promessa, tem sido nosso orgulho. Acho que o Brasil precisa de mais 'Joãos', de mais pessoas assim, que levantem a nossa bandeira, que seja aquele cara campeão, que não desiste", disse Gabriel Medina, ao "SporTV.

"Tem sido muito legal, ainda mais no tênis, depois do Guga ter o João. O Brasil precisa desse cara. Eu me sinto muito orgulhoso de ser brasileiro, da gente ter esse exemplo e poder torcer. Fazia tempo que eu não assistia tênis. Ele está me fazendo ver tênis", completou.

João Fonseca estreia no torneio contra o francês Alexandre Muller. A partida está prevista para começar às de 21h. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV 3.