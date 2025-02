Neymar é elogiado por jornal espanhol - Reprodução / AS

Publicado 18/02/2025 19:21

Rio - Com quatro jogos desde que voltou ao Santos e um gol marcado, Neymar, de 33 anos, recebeu elogios do jornal espanhol "AS". A publicação exaltou a desenvoltura do atacante nas partidas pelo Peixe. Segundo o diário, o receio do craque após uma grave lesão é passado.

"Neymar não parece mal. Ousado, esporádico e confiante. Seu retorno ao Brasil deixou claro que os chutes seriam a ordem do dia - algo que também aconteceu com ele na Europa -, mas depois de uma lesão grave a questão era como ele abordaria cada situação ao receber a bola... E parece que esse medo ficou para trás enquanto o vemos driblar, movimentar o tornozelo e fazer jogadas que fazem qualquer um se levantar", disse.

Além da evolução dentro de campo, o jornal também reforçou o sucesso da contratação de Neymar fora das quatro linhas. O camisa 10 tem sido muito assediado no Brasil.

"O retorno de Neymar ao Brasil foi um grande sucesso. Desde que o craque brasileiro pisou em seu país para vestir a camisa do Santos novamente, todos os olhos estão voltados para ele a cada partida. O Peixe '10' às vezes parece incapaz de satisfazer todas essas pessoas que o adoram... Fotos antes dos jogos, cercado de crianças quando entra em campo e até sendo a "atração" dos rivais quando o futebol termina depois dos 90 minutos", explicou.