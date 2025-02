Pedro Rangel foi anunciado pelo Coritiba - Divulgação / Coritiba

Publicado 18/02/2025 12:50

Rio - O Coritiba anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro Pedro Rangel, de 24 anos. O jogador será emprestado pelo Fluminense ao clube paranaense até o fim da temporada atual. Ele era a quarta opção no setor do Tricolor.

O vínculo do goleiro com o Fluminense termina em dezembro de 2027. Esse é o segundo empréstimo de Pedro Rangel. No ano passado, ele foi cedido pelo Tricolor para o Atlético-GO, onde fez nove partidas, sendo seis pelo Brasileirão, duas na Copa do Brasil e uma no Goiano.

Antes de ser emprestado ao Coritiba, Pedro Rangel recebeu uma proposta do Botafogo, mas o Fluminense rejeitou. O Alvinegro queria pagar R$ 3 milhões do Botafogo por 80% dos direitos do goleiro. O acordo com o Coxa é um empréstimo com opção de compra de R$ 1,5 milhão.

Pedro Rangel se profissionalizou pelo Fluminense em 2021. Ele atuou em somente sete jogos pelo Tricolor, mas fez parte do elenco bicampeão carioca e da Libertadores.