Bate-Estaca terá Gabriela Carvalho pela frente na Copa Thunder 37 - (Foto: Divulgação)

Publicado 18/02/2025 12:00 | Atualizado 18/02/2025 12:33

Marcada para o próximo dia 23, no Thunder Fight Center, em São Paulo, a 37ª edição da Copa Thunder promete combates eletrizantes, com destaque especial para a luta da ex-campeã do UFC Jéssica "Bate-Estaca" Andrade (equipe GAEA Project), que fará uma revanche contra Gabriela Carvalho (Team Crezio) em uma superluta de submission.



Atualmente entre as melhores do ranking peso-palha e peso-mosca do UFC, Jéssica retorna aos tatames para enfrentar Gabriela Carvalho, atleta que a derrotou na semifinal do ADCC Open São Paulo. Carvalho conquistou o título na ocasião, vencendo Milena Galvão na final.