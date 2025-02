Alan Azevedo se destaca como professor e competidor no cenário do Jiu-Jitsu português - (Foto: Reprodução)

Alan Azevedo se destaca como professor e competidor no cenário do Jiu-Jitsu português (Foto: Reprodução)

Publicado 18/02/2025 08:00

Consolidado em Portugal, onde é o líder da ZR Team Cascais, o faixa-preta Alan Azevedo vem acompanhando de perto a evolução do Jiu-Jitsuno país europeu. De alguns anos pra cá, o número de professores cresceu, assim como o de campeonatos e, consequentemente, o nível das disputas.



Porém, ainda há espaço para crescimento, e nos dias 19 e 20 de abril, Cascais receberá pela primeira vez a World Cup da ISBJJA. Com a proposta de ser uma das principais competições de Jiu-Jitsu da Europa, o evento contará com disputas Gi & No-Gi e já tem inscrições abertas pela plataforma Smoothcomp no site www.isbjja.com.



"As expectativas para a World Cup são as melhores possíveis, com um grande evento em uma grande localização. Temos atletas de alto nível aqui e prontos para dar um show. Portugal atualmente é um dos, se não o maior polo de Jiu-Jitsu na Europa. Vem em um crescimento exponencial, com bons professores portugueses e brasileiros", contou Alan, que completou:



"Estavam faltando mais eventos assim, como uma estrutura completa e que valoriza o atleta, mas através do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, a ISBJJA vem suprindo essa necessidade com louvor".



A estreia da ISBJJA na Europa, vale lembrar, ocorreu em 2023, e nos últimos dois anos a entidade trabalhou para evoluir em termos de estrutura, organização e premiação. Válida pela segunda etapa do Circuito Ibérico 2025, a World Cup dá continuidade a esse trabalho.



"Estamos sempre participando dos eventos da ISBJJA, que a cada ano tem crescido e demonstrado que veio pra ficar. Espero que seja mais um grande ano para toda federação e atletas, e como ZR Team Cascais, vamos mostrar nossa força em busca de títulos".



A expectativa da organização é que o ginásio do Salesianos do Estoril receba mais de 1.000 atletas no fim de semana da World Cup, que além da competição, poderão desfrutar outros benefícios: "Cascais é pra mim uma dos locais mais bonitos de Portugal, uma vila turística com lindas praias, um centro histórico magnífico e uma excelente gastronomia para os atletas aproveitarem", encerrou Alan.