Olaria não pode jogar contra o ABC, pela Copa do Brasil, na Rua BaririDivulgação / Copa do Brasil

Publicado 18/02/2025 12:28

O Olaria estreia na Copa do Brasil de 2025 na quinta-feira (20), contra o ABC-RN, sem poder utilizar sua casa, na Rua Bariri. Como o duelo está marcado para 21h30 e o estádio não possui refletores, o clube jogará em Moça Bonita e disponibilizará ingressos e quatro ônibus para levar seus torcedores.

Em nota, o Olaria explicou que o motivo da escolha pelo estádio do Bangu foi por questão financeira. Na segunda divisão do Carioca, o clube tentou alugar o Luso-Brasileiro, mas desistiu diante dos gastos mais elevados que teria na Ilha do Governador.

"Consideramos realizá-la no estádio da nossa querida Portuguesa, mas, ao avaliar os custos junto à empresa que atualmente administra o futebol, verificamos que a diferença de valores entre Moça Bonita e a Portuguesa era muito grande. Infelizmente, neste momento, não temos condições financeiras para arcar com essa despesa", explica.

O novo presidente do Olaria, André Batata assina a nota oficial e admite a dificuldade com as contas: "Recebemos o clube sem recursos financeiros, o que torna os desafios ainda maiores. Ainda assim, seguimos trabalhando incansavelmente para reerguer o clube e dar à nossa torcida a estrutura e o respeito que merece".