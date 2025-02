Jorge Jesus garante ainda conversar com Neymar, que está no Brasil - Divulgação / Al Hilal

Jorge Jesus garante ainda conversar com Neymar, que está no BrasilDivulgação / Al Hilal

Publicado 18/02/2025 10:50

Jorge Jesus, comandante do Al Hilal, da Arábia Saudita, afirmou que mantém contato frequente com Neymar e torce por seu sucesso no Santos. Apesar das polêmicas recentes, o treinador português garantiu acompanhar os jogos do atacante e se mostrou satisfeito ao vê-lo recuperar a forma física e a alegria de jogar.

"Acompanho os jogos do Neymar. Tenho falado sempre com ele depois dos jogos, estou feliz que ele esteja recuperando aquilo que era como jogador e também por estar no país dele, com as pessoas que gostam dele, então estou feliz por isso”, afirmou o técnico em entrevista coletiva.

Neymar admitiu incômodo com Jesus

A relação entre Jorge Jesus e Neymar enfrentou turbulências quando o técnico decidiu não inscrever o atacante no Campeonato Saudita, limitando sua participação apenas à Champions League da Ásia.

Com pouco espaço na equipe, Neymar, que voltava de grave lesão no joelho esquerdo que o tirou dos campos por um ano, atuou em apenas duas partidas na temporada 2024/25, antes de sofrer uma lesão muscular.

Ao chegar ao Brasil, o jogador admitiu ter ficado chateado com as declarações do treinador sobre sua condição física.

O começo pelo Santos

De volta ao Santos, Neymar mostrou evolução em campo. No último fim de semana, teve sua melhor atuação, marcando um gol e dando uma assistência na vitória por 3 a 1 contra o Água Santa, pelo Paulistão.