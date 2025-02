João Fonseca em treino de preparação nesta segunda-feira (17) para o Rio Open - Renan Areias/Agência O Dia

João Fonseca em treino de preparação nesta segunda-feira (17) para o Rio OpenRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 18/02/2025 09:20

Rio - Após conquistar o primeiro título profissional da carreira no ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca se prepara para estrear no ATP 500 do Rio de Janeiro. O tenista brasileiro, de 18 anos, entra em quadra nesta terça-feira (18), a partir de 21h (de Brasília), contra o francês Alexandre Muller.

A estreia de João Fonseca no Rio Open terá transmissão ao vivo do SporTV 3. O carioca treinou no saibro do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (17) sob os olhares de centenas de fãs e ofuscou o alemão Alexander Zverev, atual número dois do mundo e o grande favorito da competição.

O Rio Open estreou em 2014. Desde então, nunca foi conquistado por um tenista brasileiro. Entre os principais nomes que já conquistaram o ATP 500 do Rio de Janeiro estão os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Em 2025, João Fonseca é a principal esperança brasileira e busca um feito inédito.

Com o título em Buenos Aires, João Fonseca subiu 31 posições no ranking da ATP e, agora, é o 68º colocado, sendo o número 1 do Brasil. Ele chegou a 850 pontos e ultrapassou Thiago Wild, com 757, na 75ª posição, e Thiago Monteiro, com 590, em 99º lugar no top 100.

Com a conquista em Buenos Aires, João Fonseca se tornou o décimo tenista mais jovem da história a conquistar um título da ATP. Além disso, se tornou também o mais novo sul-americano a faturar prêmio do circuito profissional de tênis.

Brasileiros no Rio Open

O Rio Open não começou bem para os brasileiros. Dos cinco representantes do país na chave simples do masculino, três foram eliminados já na primeira fase. Felipe Meligeni foi o primeiro a entrar em quadra e caiu para o cazaque Alexander Shevchenko com derrota por 2 sets a 0.

Já Gustavo Heide deu mais trabalho para o argentino Francisco Comesana, mas foi eliminado após perder por 2 sets a 1. Por fim, Thiago Wild perdeu para o espanhol Jaume Munar por 2 sets a 1 e também se despediu da competição.