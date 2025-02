Gerson em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Gerson em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 18/02/2025 08:00 | Atualizado 18/02/2025 08:11

Rio - O estafe de Gerson segue aguardando a diretoria do Flamengo para tratar de uma valorização salarial. O aumento vinha sendo considerado pela gestão anterior, mas não foi concretizado antes da troca. Com isso, as conversas voltaram para o estágio inicial e ainda não avançaram. A pressão aumentou após o pai e empresário do jogador, Marcão, cobrar publicamente.

Na visão do estafe, Gerson não recebe um valor digno do seu desempenho dentro de campo e, por isso, merece uma valorização — defendida também pelo técnico Filipe Luís. O posicionamento do pai do meia, no entanto, não foi bem recebido internamente, segundo o "ge". A atual diretoria acredita que ceder passaria uma mensagem errada ao elenco e entenderam a atitude como uma forma de pressão.

Em 2021, pouco antes de ser negociado com o Olympique de Marselha, da França, o Flamengo negociava uma valorização salarial. Gerson retornou em 2023 para a segunda passagem pelo clube, recebendo quase o dobro do salário anterior. Porém, somando as duas passagens, o jogador nunca teve, de fato, uma renovação contratual e, sim, um contrato sobre o outro.

Segundo o empresário, Gerson abriu mão de receber mais na França para voltar ao Flamengo, mas havia a promessa de um reajuste salarial à frente. A diretoria anterior prometeu resolver a situação até o fim do ano passado, mas não aconteceu por causa da troca de gestão. O técnico Filipe Luís chegou a conversar com o diretor José Boto, explicando que a valorização seria importante.