Hamilton com o SF-24 da Ferrari no teste de pneus em BarcelonaDivulgação / Fórmula 1

Publicado 18/02/2025 11:10

Rio - Lewis Hamilton trocou a Mercedes pela Ferrari em 2025. A mudança de casa do heptacampeão agitou os bastidores da Fórmula 1, incluindo até dúvidas sobre o desempenho. Vice-campeão mundial em 2024 e um dos favoritos ao título nesta temporada, o britânico Lando Norris, da McLaren, saiu em defesa do compatriota e acredita que ele está motivado na nova casa.

"Acho que ele teria dificuldade em achar qualquer motivo para não estar motivado. É uma oportunidade incrível para ele, é uma história legal. Estou certo de que há muitos bônus com muitas coisas ao ir para a Ferrari, então há muitos motivos para estar mais motivado e pronto para começar. É o Lewis (Hamilton), e eu acho que qualquer um que duvide dele é um pouco idiota", disse à "Sky Sports".

Após um período vitorioso, a Mercedes encontrou dificuldades a partir de 2022, quando houve uma mudança no regulamento da Fórmula 1. Com isso, o heptacampeão chegou a ficar dois anos sem vencer uma corrida, até encerrar o jejum no ano passado. A ida para a Ferrari, no entanto, levantou dúvidas, como do ex-piloto finlandês Mika Hakkinen e do ex-chefão da F1, Bernie Ecclestone.

"Acho que eu pensaria que sim (ele vai se revitalizar), não sei. De novo, cada pessoa é diferente. Acho que é legal o que ele está fazendo, o que ele fez, ir para a Ferrari. Acho que é muito especial, a Ferrari é incrível", afirmou Lando Norris.