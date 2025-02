O Bayern de Munique buscou o empate com o Celtic no fim - Tobias Schwarz / AFP

O Bayern de Munique buscou o empate com o Celtic no fimTobias Schwarz / AFP

Publicado 18/02/2025 19:17

Alemanha - O Bayern de Munique garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao empatar com o Celtic por 1 a 1 na Allianz Arena, nesta terça-feira (18), pelo jogo da volta dos playoffs. Os escoceses abriram o placar aos 18 minutos do segundo tempo, com Nicolas Kühn. A partida caminhava para a prorrogação, mas Alphonso Davies apareceu nos acréscimos para deixar tudo igual no marcador e garantir a classificação dos alemães.

Na partida de ida, o Bayern venceu o Celtic por 2 a 1 . Desta forma, avançou na Liga dos Campeões com um triunfo de 3 a 2 no placar agregado. A equipe de Vincent Kompany pode enfrentar Bayer Leverkusen ou Atlético de Madrid nas oitavas de final.

Outros jogos do dia

Mais cedo, o Milan ficou no empate por 1 a 1 com o Feyenoord em pleno San Siro e acabou eliminado da Liga dos Campeões. O time holandês venceu o confronto de ida por 1 a 0.

Na partida desta terça (18), os italianos abriram o placar logo no primeiro minuto, com Santiago Gímenez. Entretanto, Theo Hernández recebeu o segundo cartão amarelo após simular um pênalti e foi expulso logo no início do segundo tempo. O Feyenoord aproveitou a superioridade numérica e buscou o empate. Na próxima fase, os holandeses enfrentam Arsenal ou Inter de Milão.



O Club Brugge surpreendeu ao bater a Atalanta fora de casa por 3 a 1. Como venceu na ida por 2 a 1, avançou com um triunfo de 5 a 2 no placar agregado. Nas oitavas, os belgas enfrentarão Lille ou Aston Villa.

O outro classificado é o Benfica. Depois de uma vitória fora de casa sobre o Monaco por 1 a 0, os Encarnados empataram por 3 a 3 no Estádio da Luz. O adversário nas oitavas será o Barcelona ou o Liverpool.