Thiago Maia está perto de voltar ao Santos - Ricardo Duarte/SC Internacional

Thiago Maia está perto de voltar ao SantosRicardo Duarte/SC Internacional

Publicado 18/02/2025 18:46

Rio - Thiago Maia está perto de acertar seu retorno ao Santos. De acordo com o site "ge", o time de Neymar alinhou um acordo para assumir a dívida do Internacional com o Flamengo pelo volante e agora tenta concluir as conversas com o jogador.

Thiago Maia foi vendido pelo Flamengo ao Internacional no ano passado, mas o clube gaúcho não quitou os os 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) pela negociação com os cariocas. Por isso, o Santos precisou buscar um acordo com o Rubro-Negro, além do Colorado, que também exigiu uma compensação financeira. O valor do acordo entre as equipes não foi revelado.

Revelado pelo Peixe, Thiago Maia atuou no clube de 2014 a 2017, depois disso se transferiu para o Lille, da França. Em 2020, foi contratado pelo Flamengo. No Rubro-Negro, o volante alternou altos e baixos, mas viveu sua fase de mais conquistas sendo campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil. No começo do ano passado foi negociado com o Internacional.