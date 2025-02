José Boto é diretor de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

José Boto é diretor de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/02/2025 18:37

Rio - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, admitiu que o Flamengo recusou propostas do exterior pelo meia Gerson. O português explicou a situação e também afirmou que há um alinhamento entre a vontade do clube carioca e também do jogador.

"É verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que recusamos pois achamos que não era o momento de vender. Tive uma reunião com o pai dele e o importante é que no momento estamos focados e no mesmo caminho, para o que interessa ao Flamengo e ao Gerson.", disse em entrevista à "ESPN".

Sobre a montagem do atual elenco, José Boto afirmou que a postura do Flamengo no mercado não foi tão agressiva porque o entendimento é que o elenco atual dá ao clube carioca a condição de lutar por todos os títulos possíveis em 2025.

"Consideramos que o elenco do Flamengo é capaz de disputar todas as competições. Caso não pensássemos dessa forma teríamos feito investimentos maiores na janela, mesmo com a situação financeira não sendo propensa a loucuras. Porém, acreditamos que o grupo que temos é suficiente para lutar em todas as frentes", concluiu.