João Fonseca foi convidado pela organização do Rio Open para participar da edição deste anoMauro Pimentel / AFP

Publicado 18/02/2025 17:43

Rio - Carioca, João Fonseca fará sua estreia no Rio Open de 2025 nesta terça-feira (18), às 21h (de Brasília). Após conquistar o ATP 250 de Buenos Aires , a sensação do tênis brasileiro enfrentará o francês Alexandre Muller na chave principal do torneio.

"Vai ser um jogo de futebol. Todo ponto vai ser gritaria. Desejo boa sorte para quem estiver jogando contra mim. O brasileiro às vezes passa um pouco do ponto, mas é nossa forma de torcer", declarou o tenista.

"O brasileiro é assim, eufórico. Quando a gente vê alguém fazendo coisas legais, a gente agarra e vibra por ele. Mas também exige muito, o que é normal. Acho que vai ser bem divertido e diferente. Vai estar lotado, vai ser bem maneiro", ponderou.

João Fonseca foi convidado pela organização do Rio Open para participar da edição deste ano. Mesmo que a chave principal tenha nomes como o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, e o dinamarquês Holger Rune, atual 12° do ranking da ATP, é o jovem quem leva o status de favorito para os brasileiros.