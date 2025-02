Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA - Divulgação/FIA

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIADivulgação/FIA

Publicado 18/02/2025 16:12

Buscando mais equilíbrio entre as equipes e atrativos ao público das corridas de Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) se reuniu nesta terça-feira em Londres, onde foram definidas algumas mudanças para a temporada que começa em março, com mais testes nas asas flexíveis e pit stops obrigatórios para deixar o GP de Mônaco menos burocrático. Regulamentos técnicos também passarão por melhorias.

O encontro, nos escritórios da Formula One Management, em Londres, foi presidido pelo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis e pelo presidente/CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. Ficaram acertadas as mudanças no Regulamento Técnico, Esportivo e Financeiro de 2025 antes da temporada, com maiores fiscalizações nos carros para evitar "artimanhas" que aumentem a velocidade em pista.

A FIA listrou as cinco principais mudanças, duas elas com atenção especial nas asas dos carros: 1) Novos testes de deflexão mais rigorosos na asa dianteira serão introduzidos a partir do Grande Prêmio da Espanha; 2) Novos testes de deflexão mais rigorosos na asa traseira desde o início da temporada.

A entidade ainda anunciou outras trocas no atual regulamento. São elas: finalização do sistema de arrefecimento do piloto após trabalho realizado entre a FIA e as equipes de Fórmula 1, apoiado por mudanças para definir quando tais sistemas devem ser usados; Remoção das limitações no número de caixas de câmbio usadas pelas equipes, pois a confiabilidade dos projetos atuais torna essa restrição obsoleta; Uma série de revisões e esclarecimentos nos procedimentos de largada de Sprint e Corrida, incluindo aqueles que abrangem a largada abortada.

"Além disso, com o objetivo de promover melhores corridas no Grande Prêmio de Mônaco, a comissão discutiu propostas para regulamentações específicas e concordou em aumentar o número de pit stops obrigatórios na corrida. Essas propostas serão discutidas mais detalhadamente pelo Comitê Consultivo Esportivo nas próximas semanas", informou a FIA.

De acordo com a entidade, que já conta com o aval e contribuição das escuderias, também ocorrerá uma atualização dos Regulamentos de 2026 com foco na parte técnica, como unidades de potência no refinamento do desempenho aerodinâmico e na garantia de um gerenciamento de energia mais eficiente para os carros de Fórmula 1. Todas essas mudanças precisam, contudo, de aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA (WMSC).