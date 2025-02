Palmeiras é um dos dois clubes da Série A do Brasileirão com gramado sintético - Divulgação

Publicado 18/02/2025 14:36

jogadores do futebol brasileiro se unirem contra o gramado sintético, o Palmeiras rebateu o manifesto. Em nota divulgada nesta terça-feira (18), nas redes sociais, o Alviverde ressaltou que o campo do Allianz Parque é certificado pela Fifa e que realiza inspeções anuais desde a implementação, e que não possui nenhum estudo científico que comprove que o piso coloque em risco os atletas. Rio - Após os, o Palmeiras rebateu o manifesto. Em nota divulgada nesta terça-feira (18), nas redes sociais, o Alviverde ressaltou que o campo do Allianz Parque é certificado pela Fifa e que realiza inspeções anuais desde a implementação, e que não possui nenhum estudo científico que comprove que o piso coloque em risco os atletas.

"Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista “The Lancet Discovery Science” aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais", diz um trecho da nota do Palmeiras.

Estrelas do futebol carioca, como Thiago Silva e Ganso, do Fluminense, Coutinho e Vegetti, do Vasco, além de Gerson, do Flamengo, divulgaram o manifesto nas redes sociais. Craques como Neymar, do Santos, Lucas Moura, do São Paulo, e Gabigol, do Cruzeiro, também fazem parte do grupo de jogadores contra o gramado artificial em jogos no Brasil.

Somente dois clubes da Série A do Brasileirão possuem piso sintético: Botafogo e Palmeiras, os dois últimos campeões. O Atlético-MG também está adotando o campo artificial. Outro clube conhecido por utilizar esse tipo de gramado é o Athletico-PR, que foi rebaixado e disputará a segunda divisão do futebol brasileiro em 2025.

Veja a nota oficial do Palmeiras:

"Diante da publicação realizada conjuntamente por alguns jogadores contra a utilização de gramados artificiais no futebol brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que:



- O campo sintético do Allianz Parque é certificado pela Fifa, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação, em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado;



- Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista “The Lancet Discovery Science” aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais;



- Diferentes levantamentos realizados por veículos de imprensa mostram que o Palmeiras, ao longo dos últimos cinco anos, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com menor número de lesões;



- O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro; este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica."