O atacante francês Olivier Giroud está no Los Angeles FC desde 2024 - AFP

O atacante francês Olivier Giroud está no Los Angeles FC desde 2024AFP

Publicado 18/02/2025 13:20

Olivier Giroud, campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, teve sua mansão nos Estados Unidos invadida no começo de fevereiro. Segundo informações do site 'TMZ Sports', o atacante do Los Angeles FC registrou um prejuízo estimado em meio milhão de dólares (cerca de R$ 2,8 milhões).

A mulher do jogador, Jen, foi quem percebeu o ocorrido ao encontrar uma janela quebrada e chamou a polícia. Entre os itens furtados estão dez relógios de luxo que pertenciam ao francês.

O caso aconteceu em 5 de fevereiro e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

As autoridades de Los Angeles seguem investigando o caso.



Outros astros já sofreram com roubo de casas



Giroud, que está no clube desde o ano passado, não é o único a enfrentar esse tipo de crime nos Estados Unidos. Outros atletas conhecidos de outros esportes, como Patrick Mahomes, Travis Kelce, Joe Burrow e Luka Doncic, também tiveram suas casas furtadas recentemente.



De acordo com o FBI, gangues especializadas em invadir mansões têm mirado as residências de esportistas. Esse é um problema que também acontece na Europa, com vários casos de jogadores tendo suas casas roubadas, especialmente na Espanha e na Inglaterra.