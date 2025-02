Zé Welison desabafou e denunciou racismo sofrido pelo filho em colégio - Reprodução de Instagram

Zé Welison desabafou e denunciou racismo sofrido pelo filho em colégioReprodução de Instagram

Publicado 18/02/2025 14:22

O volante Zé Welison, do Fortaleza, usou as redes sociais para denunciar um episódio de racismo sofrido por seu filho, Levi, no colégio onde estuda. O jogador fez um desabafo sem dar maiores detalhes sobre o que aconteceu, mas deu a entender que foi outra criança a autora dos ataques.

"Levi, meu filho, sofreu mais um episódio de racismo no colégio. Precisamos ensinar a nossas crianças sobre o respeito e a conviver com as diferenças. Não somos iguais, todos temos nossas particularidades. Além disso, o racismo é crime!", escreveu Zé Welison, que postou uma foto com o filho.

Em outra postagem na sequência, o jogador do Fortaleza citou uma frase atribuída a Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul e símbolo da luta contra o racismo e o apartheid no país: "Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar."