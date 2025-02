Yan Sasse - Alexandre Brum / Agencia O Dia

Yan SasseAlexandre Brum / Agencia O Dia

Publicado 18/02/2025 17:31

Vasco, o brasileiro Yan Sasse, atualmente no Espérance, da Tunísia, projetou o duelo com o Flamengo no Mundial de Clubes, que começa em junho, nos Estados Unidos. Em entrevista ao canal da Fifa, ele também falou da possibilidade de ser campeão do torneio.

Ex-atacante do, o brasileiro Yan Sasse, atualmente no Espérance, da Tunísia, projetou o duelo com ono Mundial de Clubes, que começa em junho, nos Estados Unidos. Em entrevista ao canal da Fifa, ele também falou da possibilidade de ser campeão do torneio.

"É um sentimento muito especial poder jogar contra uma equipe do Brasil no Mundial de Clubes, onde o povo brasileiro vai estar assistindo. Vamos enfrentar o Flamengo com todas as nossas forças, dar o nosso melhor e quem sabe se classificar", disse.

O Espérance de Tunis é o líder do campeonato tunisiano, com 42 pontos - quatro a mais que o vice-líder, Zarzis. No último fim de semana, a equipe de Yan Sasse conquistou a Supercopa da Tunísia 2024. O brasileiro atuou por 20 minutos na decisão.

"No futebol tudo é possível. Podemos fazer bons jogos e conseguir a classificação. Imagina você ser campeão mundial com tantos clubes gigantes como Real Madrid e Manchester City. Seria muito importante", concluiu.

A estreia da equipe africana será no dia 16 de junho (segunda-feira), contra o Flamengo, Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Chelsea, da Inglaterra, e o León, do México, fecham o Grupo D do Mundial.