Elias Manoel entrou na mira do BotafogoDivulgação/New York Red Bulls

Publicado 19/02/2025 19:28 | Atualizado 19/02/2025 21:49

Rio - O Botafogo tem interesse na contratação do atacante brasileiro Elias Manoel, revelado pelo Grêmio e atualmente no Real Salt Lake, equipe que disputa a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O jogador de 23 anos é muito bem avaliado como oportunidade de mercado para a função de centroavante.

Em um primeiro momento, a SAF abriu conversas para consulta da valores, como salários e transferência. Nenhuma proposta foi feita até o momento da publicação desta matéria. O Alvinegro entende que trata-se de uma possibilidade de baixo custo.

Elias vive situação complicada pelo Real Salt Lake. Ele foi negociado pelo New York em transação contra sua vontade no fim de 2024 e o atual clube não tem agradado para o projeto de carreira. As informações iniciais foram do jornalista Tiago Brandão e confirmadas pela reportagem do O DIA.

No Grêmio, Elias Manoel surgiu nos profissionais em 2022. Pelo time principal, 39 jogos e nove gols marcados, até sua ida para o New York, em agosto do mesmo ano. Pela franquia da MLS, disputou 84 partidas e fez 18 gols, além de seis assistências. Ele ainda não atual pelo Salt Lake.