Comemoração de Matheus Nascimento - Vítor Silva/Botafogo

Comemoração de Matheus NascimentoVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/02/2025 20:53

Estados Unidos - Na noite desta quarta-feira (19), o Los Angeles Galaxy anunciou a contratação por empréstimo de Matheus Nascimento, que pertence ao Botafogo . O vínculo do atacante com os americanos vai até o fim do ano. Há uma opção de compra no acordo.

"Matheus esteve exposto às competições profissionais de mais alto nível na América do Sul desde que assinou aos 16 anos e tem sido uma parte consistente da seleção brasileira em todas as faixas etárias juvenis", disse o gerente geral do Los Angeles Galaxy, Will Kuntz.

"Ele é uma perspectiva empolgante que será capaz de continuar seu desenvolvimento em nosso ambiente e estamos ansiosos para que ele se integre ao nosso grupo no início da temporada da MLS", completou.

Bem vindo a Los Angeles, Matheus



We have acquired forward Matheus Nascimento on loan from Brazilian Série A side Botafogo for the 2025 season with a purchase option.



: https://t.co/qYGqhUx3Ce | @kinecta pic.twitter.com/NYUVVQP3nC — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 19, 2025

Matheus Nascimento, de 20 anos, foi titular no início do Campeonato Carioca com o elenco alternativo do Botafogo, mas não se destacou. A joia alvinegra fez cinco jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

Com a chegada de Rwan Cruz e o bom surgimento de Kayke, ele passou a ser avaliado como ativo que precisa ser testado em bom nível. Assim, a SAF do Botafogo resolveu acertar o empréstimo junto à franquia estadunidense da MLS.

Matheus surgiu no Botafogo como grande destaque do sub-15, subiu para o sub-17 e foi testado no time principal no caótico ano de 2020, que culminou no rebaixamento.

Tendo pulado etapas de formação, o jovem pouco conviveu com boa fase e vinha sendo muito criticado. Ao todo, foram 96 jogos pelo time de cima do Glorioso, com 12 gols marcados e sete assistências distribuídas.