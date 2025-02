Cláudio Caçapa será o comandante do Botafogo no El Cilindro, na Argentina - Vítor Silva / Botafogo

Cláudio Caçapa será o comandante do Botafogo no El Cilindro, na ArgentinaVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/02/2025 15:47 | Atualizado 19/02/2025 15:48

Rio - O Botafogo embarcou nesta quarta-feira (19) para Buenos Aires, na Argentina, para enfrentar o Racing pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A delegação tem chegada prevista no país para às 19h (de Brasília). Técnico do Glorioso, Cláudio Caçapa terá desfalques importantes para o confronto.

Volante, Gregore está fora da partida por ter sido expulso na final da Libertadores. Já Artur, Bastos, David Ricardo, Jeffinho e Nathan Fernandes, também ficaram no Rio de Janeiro.Havia a expectativa pelo retorno de Artur, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda durante o Carioca. No entanto, foi poupado de olho no duelo de volta da decisão, semana que vem, no Nilton Santos, mesmo sem sentir mais dores na região.Recém-contratado, Nathan Fernandes também não viajou para focar em trabalhos de reforço físico. Ele sofreu uma lesão muscular leve na coxa durante a disputa do Sul-Americano sub-20, vencido pelo Brasil.